Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırılan illüzyonist Aref Ghafouri, Türkiye'de panzehir olmadığı için özel bir uçakla Mısır’a gönderildi.

YILANI BİR SURİYELİ VERDİ

Tedavisi devam eden Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen gözü kör, hasta, yaralı ve nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi.

ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİĞİ YILAN CANLIYDI

Çok hareketsiz durduğu için öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada yılanın birden geri döndüğünü ve sağ kolundan ısırıldığını kaydetti.

Zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını ve bir bez parçasıyla kolunu ısırığın üst tarafından sıkıca sardığını anlatan Aref, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını söyledi.

"SADECE DOĞADA YAŞIYOR"

Evden çıkarken yılana baktığını belirten Aref, "Çok yaşlı bir yılandı. Sanrım öldü. Bir iki hastaneye gittik. Son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Beni ısıran yılan sadece Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşıyor. Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Bu nedenle Mısır'a gelme kararı aldık. En hızlı şekilde Mısır'a gelmek için ambulans uçak ayarlandı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM"

Kendisine toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi.

Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın Aref'in hastaneye geldiği ilk anları anlatırken, "Bize geldiğinde sağ elinde, yılan ısırığının çevresinde 8-10 santimlik eritemli (kızarıklık) ödemli bir bölge vardı ama belirgin nekroz yoktu. Karaciğer, böbrek fonksiyonları, kan değeri tablosunda herhangi bir değişim olmadı. Nörolojik bulguları hiç gelişmedi, sık muayene, sık takip yaptık. Morali iyiydi, venomu (panzehir) almak konusunda sabırsızlık gösterdi. Ilımlı bir hastaydı, kurallarımızı bozmadı, takiplerimize de uydu." ifadelerini kullandı.