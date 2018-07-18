TSK, bölücü terör örgütü PKK’ya ait mühimmat deposunu imha etti.
PKK’nın Irak'taki mühimmat deposunun imha anı
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Mühimmat deposunun silahlı insansız hava aracı ile imha edilme görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı.
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TSK, bölücü terör örgütü PKK’ya ait mühimmat deposunu imha etti.
PKK’nın Irak'taki mühimmat deposunun imha anı
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Mühimmat deposunun silahlı insansız hava aracı ile imha edilme görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı.
Etiketler : pkk,ırak,mühimmat,imha,