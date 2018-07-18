Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü çevresinde  bulunan dijital materyal incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla  Mücadele Daire Başkanlığına teslim edilmiş, bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM  kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi  davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Raporda, telefonlardan birinin darbenin planlayıcıları arasında yer  alan ve Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan, kapatılan Anafartalar Kolejinin  sahibi sivil sanık Hakan Çiçek'e ait olduğu, Çiçek'in darbe girişimi sırasında  cep telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde  bulunan bir kişiyle 3 dakika 51 saniyelik görüşme gerçekleştirildiği tespit  edilmişti.

Çiçek’in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim, çok acil teli ver kendine"  mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık  olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım'  şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan  darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı  tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde  sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin  kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir."

Raporda, saat 21.00'de Eczacı Abdi'den ise "Buradayım" mesajının  Çiçek'e gönderildiğine yer verilmişti.

AKRABALARIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı  kişinin kimliğinin tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğüne talimat yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca  yapılan araştırmalar sonucu, "Eczacı Abdi"nin, 2012'de ABD'ye yerleşen Abdullah  Bayram olduğunu belirledi.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yakınındaki isimlerden olan  Bayram'ın, darbe girişiminden önce, Türkiye'de yaşayan akrabalarıyla aynı numara  üzerinden çok kez görüştüğü tespit edildi.

Bayram hakkında soruşturma başlatıldı.