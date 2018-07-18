Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik görevini yerine getirmek için teslim olacak kısa dönem-uzun dönem er ve yada subay adayları 98/3 Ağustos Askerlik yerleri belli oldu mu? diye büyük bir merak içinde bekliyordu.TSK asker alımlarını yapacağı 98/3 Ağustos celp döneminde peygamber ocağı diye de söylenen vatani görevini yerine getirmek için bekleyenlere için bugün müjdeli haber geldi.98/3 Ağustos askerlik yerleri açıklandı.Nerede askerlik yapacağı belli olan adaylar e-Devletten kolaylıkla öğrenebilecek. Aynı zamanda en son gelişmelerden ilk haberdar olmak için Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesini ziyaret edebilirler. İşte 98/3 askerlik yerleri sorgula

98/3 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler;

1-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi Ağustos 2018 olmadığı halde, Ağustos 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 09-27 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 09-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01-11 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 01-10 Eylül 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Ağustos 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 27 Temmuz 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 11 Eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmalısınız. Askerlik yerleri e-Devlet’in https://www.turkiye.gov.tr/ resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Askeri birliğe katılım gösterecek adayların askerlik yerlerine erişebilmesi için ilk etapta şayet bir e-Devlet şifreleri bulunmuyorsa, bir kendilerine en yakın yerde bulunan PTT merkezlerinden yalnızca 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi edinmesi gerekmektedir. Sonrasında T.C kimlik numarası ve temin edilen e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" şeklinde yazmak askerlik yeri sonucunu öğrenmek için yeter olacaktır. Akabinde karşılarına çıkan ekranda askerlik yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.

ASKERLİK NEDİR?

Asker olma durumu, savaş sanatını öğrenme ve yapma mesleği ve görevi. Bu görevi yerine getirenlere ve özel yasalara göre silâhlı kuvvetlerde çalışan ve resmî giysi taşıyan kişilere asker denilir. Erden mareşale ya da büyük amirale dek tüm rütbesiz ve rütbeli kişiler özel yasalara göre savaş sanatını öğrenmek ve uygulamak zorundadırlar. Askerler yüklendikleri görevlere göre er, erbaş, astsubay, askerî öğrenci, askerî memur ve subay olmak üzere 6 gruba ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu her erkek, Askerlik Zorunluluğu Yasası'na göre 20 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününden, 46 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününe dek 26 yıllık bir süre için askerdir. Bunun silâh altında geçen süresi yükümlülere göre değişir. Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi 18 aydır. Yükseköğrenim görmüş yükümlülerden kurayla belirlenenler 8 ay erlik, geri kalanlar 16 ay yedek subaylık yaparlar. Gereksinme fazlası yedeksubay adaylarının birikmesi nedeniyle, yedeksubay olacakların sayısı 1980 yılında ordunun gereksinimine göre yeniden düzenlendi. Yapılan sağlık denetimlerinde "çürük" çıkanlar göreve alınmazlar. Kendilerine özgü meslek okullarında yetiştirilen subaylar ve astsubaylar meslek olarak sürekli askerlik yaparlar. Bunların görev süreleri emekli oluncaya dek sürer.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat

Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız

ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka

Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil Giysiler

Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

Askerde Neler Veriliyor?

Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.

Parka (1 adet)

Elbise – Apoletsiz (1 adet)

Gömlek – Apoletsiz (1 adet)

Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)

Eşofman Takımı (1 adet)

Pijama takımı (1 adet)

Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)

Spor ayakkabısı (1 adet)

Terlik (1 adet)

Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)

Spor çorap (1 adet)

Don (2 adet)

Yün içlik (1 adet)

Fanila (2 adet)

Atlet (1 adet)

Eldiven (1 adet)

Palaska (1 adet)

Çanta (1 adet)

Spor şortu (1 adet)

Banyo şortu (1 adet)

Banyo havlusu (1 adet)

Yüz havlusu (1 adet)

Diş macunu (1 adet)

Diş fırçası (1 adet)

Şampuan (Aylık 200 ml.)

Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)

Permatik (Aylık 4 adet)

Kulak tıkacı (1 adet)

Nefte (1 adet)

Künye levhası (2 adet)

Künye zinciri (1 adet)