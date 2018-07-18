Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar Grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Buna göre Adnan Oktar'ın da dahil olduğu 32 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'Adnan Oktar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen 2016/103113 numaralı soruşturma kapsamında;

savcılık işlemleri tamamlanan Örgüt lideri Adnan Oktar isimli şahsın da dahil olduğu 32 şüpheli,

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

- Çocuğun cinsel istismarı,

- Nitelikli Cinsel Saldırı,

- Şantaj

- Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma,

- Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdir.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam etmektedir..."