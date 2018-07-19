Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatağan Termik Santrali’nde işçiler çalıştığı sırada içeriden dışarıya kömür taşıyan bantta göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve AKUT ekibi sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kömür bandının altında kalan işçilerden ilk etapta 9’u yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında olduğu iddia edilen 1’i kadın 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.