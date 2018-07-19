Yatağan Termik Santrali’nde işçiler çalıştığı sırada içeriden dışarıya kömür taşıyan bantta göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve AKUT ekibi sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kömür bandının altında kalan işçilerden ilk etapta 9’u yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında olduğu iddia edilen 1’i kadın 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yatağan Termik Santralinde göçük!
19.07.2018 - 11:08 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da Yatağan Termik Santrali’nde, göçen kömür bandının altında kalan 9 işçi kurtarıldı, 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : yatağan termik santrali,
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