Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatağan Termik Santrali nerede, hangi şehirde, Yatağan Termik Santrali ölü yaralı sayısı ve isimleri? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Bugün sabah saatlerinde Yatağan Termik Santralinde bir göçük meydana geldi. Olayda çok sayıda yaralının olduğu iddia edilirken herhangi bir ölüm haberi henüz gelmedi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. An itibarıyla bölgeye giriş çıkışa izin verilmiyor. Peki Yatağan Termik Santrali nerede, hangi şehirde? İşte detaylar...

9 İŞÇİ KURTARILDI, 2 İŞÇİYİ KURATMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla'da Yatağan Termik Santrali’nde, göçen kömür bandının altında kalan 9 işçi kurtarıldı, 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yatağan Termik Santrali’nde işçiler çalıştığı sırada içeriden dışarıya kömür taşıyan bantta göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve AKUT ekibi sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kömür bandının altında kalan işçilerden ilk etapta 9’u yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında olduğu iddia edilen 1’i kadın 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YATAĞAN TERMİK SANTRALİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Yatağan Termik Santrali, Muğla ili Yatağan ilçesinde bulunan termik santraldir. 630 MW kurulu güce sahip santralde 2014 yılında 1722 GW elektrik üretilmiştir. 20.11.1982 tarihinde faaliyete geçmiştir.

İlçe merkezinin 3 km kadar batısında bulunan santral Bereket Enerji firması tarafından işletilmektedir. Türkiye'de düşük kaliteli linyit genellikle çıkarıldığı yerde termik santrallerde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Yatağan'dan çıkan linyit de termik santralde kullanılmaktadır.

Termik santralden çıkan sıcak su Yatağan'da merkezi ısıtmada ve seracılıkta kullanılması planlanmaktadır. Türkiye'nin 5. büyük termik santrali, ayrıca Muğla'nın 2. Türkiye'nin 30. büyük elektrik santralidir. 852.721 kişinin tüm günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedir.

Kamu tarafından işletilen santral 2014 sonunda özelleştirilmiştir. Özelleştirmeye karşı işçiler uzun süre direnmiş, grev ve gösteriler gerçekleştirildi. Bacaların arızalandığı durumunda Yatağan'da hava kirliliği had safhaya ulaşmıştır. Santral kirliliğin arttığı zamanlarda kapatıldı.