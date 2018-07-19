Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet yarın Ankara'yı ziyaret ederek ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşecek.

Reuters'a bilgi veren Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD heyeti şu anda Hindistan'da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye'ye gelecek... Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek" dedi.

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, "Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran'a uygulanan yaptırımlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığı İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini iki ay önce açıkladı. Ayrıca petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayanlar dahil olmak üzere İran'a uygulanan yaptırımların tekrar başlatılacağını söyledi.