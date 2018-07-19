Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe A. (29), Özel Harekat polisi A.A. ile yaklaşık 20 gün önce evlendi. Dün gece Ayşe A. başından vurulmuş halde kocası A.A. tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe A. hayatını kaybetti.

Ayşe A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, A.A.'nın ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvuruldu. Ayşe A.'nın ölümü önce şüpheli olarak değerlendirildi ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside bitişik atış yapılarak intihar ettiği belirlendi. Ayşe A.'nın kocasıyla tartışıp daha sonra yatak odasında beylik tabancası ile kafasına ateş ettiği ileri sürüldü. Ayşe A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, Ankara'daki ailesine haber verildiği ve cenazenin yarın alınacağı öğrenildi. Bu arada ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.