Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların davasında karar çıktı. AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürede hapse çarptırıldı.