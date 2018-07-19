Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların davasında karar çıktı. AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürede hapse çarptırıldı.
Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların davasında karar
19.07.2018 - 17:39 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürede hapse çarptırıldı.
Etiketler : sıkı yönetim,askeri hakim ve savcıları,
572437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572437.aspx
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