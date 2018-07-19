Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu'da eski bir tekstil fabrikası olduğu ifade edilen bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın nedeniyle oluşan duman çevre ilçelerden de görülüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.