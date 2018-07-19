İstanbul Zeytinburnu'da eski bir tekstil fabrikası olduğu ifade edilen bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın nedeniyle oluşan duman çevre ilçelerden de görülüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da korkutan yangın! Gökyüzünü duman kapladı
19.07.2018 - 18:56 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu'da eski bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : istanbul,yangın,zeytinburnu,
572448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572448.aspx
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