Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte son Başbakan olarak tarihe geçen Meclis’in yeni Başkanı Binali Yıldırım’ın TBMM internet sitesindeki özgeçmişinde “Başbakanlık” görevinin yer almaması dikkat çekmişti. Bu durumun Meclis Yönetimi tarafından fark edilmesi üzerine; yetkililer milletvekili sayfasında TBMM Başkanı Yıldırım’ın CV’sine “başbakanlık” geçmişini de dahil etti:

“22 Mayıs 2016’da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini üstlendi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı oldu.”

CV’de bu ayrıntı yok Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçmesiyle birlikte “Başbakanlık” kurumu tamamen ortadan kalkarken; Meclis’in yeni Başkanı Binali Yıldırım ise son Başbakan olarak tarihe geçti.