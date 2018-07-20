Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerken; yeni sistemle birlikte değişime uğrayan birçok yapı ve boş binaların ne olacağı merak konusu oldu. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal için 1921 yılında yapılan, ardından İsmet İnönü’den Cemal Gürsel’e, Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e kadar hem konut hem de çalışma binası olarak hizmet veren Çankaya Köşkü, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası “Başbakanlık” olarak kullanıldı.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmalarını yaptığı Çankaya Köşkü’nün yeni sisteme geçilmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. Köşk’ü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını Köşk’te düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Ayrıca, Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’un da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekalet edecek yardımcısı tarafından kullanılacağı konuşuluyor. Konutun bazı özel törenlere de ev sahipliği yapacağı ifade ediliyor.

Merak edilen diğer bir yapı ise 1930’lu yıllarda inşa edilen Ankara Kızılay’daki Başbakanlık Merkez Binası oldu. Binanın, Valilik için tahsis edilebileceği konuşuluyor. Diğer taraftan yeni dönemde milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla Meclis’te yaşanan yer sıkıntısının Başbakanlık Merkez Bina ile çözülmesi planlanıyor. Hatta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bu binayı Meclis çalışmaları için istediği de gündeme geldi. Yine, Meclis’teki yer sıkıntısı için Kızılay’daki Meclis Ek Binasının da kullanılması gündemde. Özellikle Meclis’teki bazı idari bölümlerin buraya taşınması ve Meclis personeli için tahsis edilmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni düzenlemeyle birlikte 8 bakanlık birleştirilerek 4 yeni bakanlık oluşturulurken; 2 Bakanlığın ise ismi değiştirilmişti. Yeni bakanlar birleştirilen 2 bakanlıktan birini çalışma ofisi olarak kullanırken; kullanılmayacak diğer bakanlıkların ise genel müdürlük bazında çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Aynı şekilde bakanlıklara bağlı kurumların da mevcut binalarında hizmet vermesi bekleniyor.