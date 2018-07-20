Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 3. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaretlerinin ardından teröristlerin bir dönem “Türk askerinin giremeyeceğini” iddia ettiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi’ne gitti. Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğüse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti. Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, “Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi. İnceleme ve denetlemelerin ardından Bakan Akar ve komutanlar, helikopterlerle Hakkâri’ye dönerek geceyi burada geçirdi.