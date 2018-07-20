Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi yetkilileri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre, Aref'in panzehir tedavisine en az bir gün daha devam edilecek.

Kahire’ye getirildiği ilk güne nazaran durumunda iyileşme olduğu görülen illüzyonistin yılan tarafından sokulan sağ kolunu hareket ettirebildiği gözlendi.

MISIR KOBRASI

AA muhabirine konuşan Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Muhammed Şibli, Aref’i ısıran yılanın Egyptian Cobra olduğunu söyledi.

EN ZEHİRLİ 10 YILANDAN BİRİ

Mısır Kobrası olarak isimlendirilen yılan türünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşadığını ve dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan birisi olduğunu anlatan Şibli, “Bu tür yılanların ısırığının tahribatı; vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılıdır.

İNSANI KISA SÜREDE ÖLDÜRÜYOR

"İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda bir zaman belirlemek oldukça zor. Ancak zehri son derece öldürücüdür. Tedavi yapılmazsa birkaç saat içerisinde öldürebilir.” ifadelerini kullandı.