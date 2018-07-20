Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni delil bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Dışişleri ve Adalet Bakanlığı heyetinin Amerika'da çalışma yaptığını, ABD'den de bir heyetin Türkiye'ye geldiğini anlatan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Hem tutuklular hem de iadelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz bağımsız Türk yargısına bunların teslim edilmesini istiyoruz."

OHAL uygulamasının sona erdiğini de hatırlatan Gül, bundan sonraki dönemin ekonomi ve hukuk alanında reformlar dönemi olacağını sözlerine ekledi.