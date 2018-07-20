Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
OHAL sonrası terörle mücadele yasa teklifi komisyondan geçti
20.07.2018 - 16:04 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OHAL sonrası terör örgütleriyle mücadeleyle ilgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Etiketler : Terörle mücadele,yasa teklifi,
572604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572604.aspx
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