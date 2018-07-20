Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonunda ABD’nin fitilini ateşlediği ticaret savaşı ve iş dünyasından gelen baskıların gölgesinde bir araya gelecek.

Arjantin’in dönem başkanlığını yaptığı G20’nin “Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı” 21-22 Temmuz'da Buenos Aires’te düzenlenecek.

GÜNDEMİNDE TİCARET GERİLİMLERİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok üye ülkeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez toplanacak G20 üyelerinin ana gündem maddesi ticaret gerilimleri olacak.

YENİ YÖNETİMİN İLK BÜYÜK ETKİNLİĞİ

Toplantı Türkiye açısından yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor.

Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin delegasyonlarına ilaveten Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.