Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yapan Çiftlik Bank'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını belirtildi. Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi.

Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.

Kaya, daha önce yaptığı açıklama ile Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de '10 numara' işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.

Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti. (Hürriyet Dünyası)