Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk'e hakaret eden ve Ankara’da gözaltına alınan Safiye İnci, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.