Atatürk'e hakaret eden ve Ankara’da gözaltına alınan Safiye İnci, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Safiye İnci, mahkemeye sevk edildi
22.07.2018 - 13:43 | Son Güncelleme: 22.07.2018 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk'e hakaret eden ve Ankara’da gözaltına alınan Safiye İnci, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler : safiye inci,mahkeme,
572849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572849.aspx
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