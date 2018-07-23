Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Yargı kararına gerek duyulmadan akademisyenlerin ihracını öngören ve YÖK’e, akademisyenleri 3 yıl boyunca ihraç yetkisi veren bu düzenlemeye YÖK’ün itiraz ettiği belirtildi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na konuyla ilgili görüş yazısı gönderen YÖK, teklifin ‘23. maddesine ilişkin düzenlemenin bu şekliyle yasalaştığı takdirde; sağlıklı olarak tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. YÖK, yetki verilmesini istememe gerekçelerini şöyle sıraladı:

l Üniversitelerimiz anayasamızda ve kanunda zikredildiği gibi kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumlardır. Bütün yurt sathına yayılmış olan üniversitelerimiz YÖK’e bağlı değildir.

l Atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat, devletin ilgili kurumlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde üniversitelerce tespit edilmektedir.

l Üniversitece yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atamalar da YÖK tarafından değil rektör tarafından yapılmaktadır.

Bu yüzden, atama sürecinin hiçbir aşamasında dahli ve yetkisi bulunmayan Yükseköğretim Kurulunun, öğretim elemanlarının kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracaktır. Ayrıca, bugüne kadar uluslararası akademik platformlarda konuya ilişkin yapılan ve muhataplarca makul karşılanan bu süreçlerin; özellikle üniversite yönetimlerince yerinden yürütüldüğü şeklindeki argüman artık ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak atamaya yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

23. madde ne içeriyor?

23. maddede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Millî Savunma Bakanlığı, Sayıştay’da oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla 3 sene boyunca yargı kararı olmadan kamu görevinden ihracın önü açılıyor. Maddede yükseköğretim personelinin ihracı da düzenleniyor.