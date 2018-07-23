Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde TSK'dan "Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. " açıklaması gelmişti.