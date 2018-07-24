Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesini de içeren “Torba Yasa’’nın Plan ve Bütçe Komisyonu ayağı başladı. Yasa teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş “Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 324 bin vatandaş yararlanacak. Ücretin 15 bin TL gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını düşünüyoruz” dedi. Torba yasaya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi veren Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin toplumsal talep olarak karşılarına çıktığını ve belirli bir yaşın üzerindeki çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen çok sayıda vatandaşın bu talebi dile getirdiğini söyledi. Bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğini aktaran Muş, geçmiş yıllarda bedelli askerlikle ilgili rakamları paylaştı.



RAKAMLAR AÇIKLANDI

Yapılan düzenlemenin 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Muş şunları söyledi: Bunun içinde yoklama, tecil, bakaya da dahil. Bedelli askerlikten 1987’de 12 bin 283 kişi istifade etmiş olup toplam 123 milyon 27 bin TL gelir elde edilmiştir. 1992’de 38 bin 64 kişi istifade etmiştir. 1999 yılında 72 bin 680 kişi istifade etmiştir. 1992 ve 1999 yılındaki uygulamadan toplam 1 milyar 281 milyon 260 bin Mark gelir elde edilmiştir. 2011 yılında 70 bin 120 kişi istifade etmiştir. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir elde edilmiştir. 2014’te 203 bin 950 kişi istifade etmiştir, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmiştir.



ACEMİ PROGRAMI

Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal imzasıyla verilen ve AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün temel askerlik eğitim şartı 21 güne indirildi. 25 yaş ve 15 bin liralık bedel ise aynı kaldı. 38 yaş sınırı da kaldırıldı. Ünal, Türk Silahlı Kuvvetlerinde acemi eğitiminin 28 gün olduğunu hatırlatarak teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltıp programı 21 güne indirdiklerini, böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti. Ünal, “Silah altına alınacak gençlerin, asgariden temel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz" dedi.



ÜCRETSİZ İZİN

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



ŞINAV DEĞİL DERS

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dövizli askerlikle ilgili düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamera karşısına geçip şınav çekilmeyecek. Burada verilecek dersler internet üzerinden olacak. Milli Savunma Bakanlığı ister Milli Savunma Üniversitesi’yle ister başka platformla yapar. Ders konusu TSK’ya bırakılıyor” dedi.



MHP: ARKASINDAYIZ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise partisinin komisyondaki desteğine ilişkin şunları söyledi: “Biz görüşlerimizin arkasındayız. Konu özel hassas bir konu. TSK’nın ihtiyaçlarının dikkate alınması burada önem arz ediyor. Bu görüş de MSB’nin olduğu için bu teklife katılıyoruz. Umarız bu 21 günlük dönemde gerekli eğitim verilir.”