Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesinin özel davetlisi olarak Güney Afrika’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ziyareti FETÖ ile mücadele açısından da büyük önem taşıyor. Zirve kapsamında Güney Afrika lideri Cryil Ramaphosa ile de bir araya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’nün Güney Afrika’daki örgütlenmesine dikkat çekmesi bekleniyor. Erdoğan, mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde terör örgütünün Türkiye’ye olduğu kadar diğer ülkeler içinde tehlike oluşturduğunu anlatacak. Erdoğan, FETÖ’nün bir hizmet hareketi değil, tam tersine istihbarat servisleri tarafından kullanılan bir ihanet çetesi olduğunu belgeleri ile ortaya koyarken; terör örgütünün faaliyetlerine de izin verilmemesinin önemine vurgu yapacak. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında Güney Afrika büyük önem taşıyor. Terör örgütüne yardım ve hizmet bahanesi ile Güney Afrika’ya firar eden isimler de bulunuyor. FETÖ yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olan, FETÖ’nün finansörü olduğu ifade edilen ve FETÖ soruşturmaları neticesinde Türkiye’deki mal varlıklarına el konulan Ali Katırcıoğlu’nun Güney Afrika’da olduğu iddia ediliyor. Katırcıoğlu gibi yine Türkiye tarafından Güney Afrika’daki makamlardan resmen istenen isimler arasında örgütün sözde üst düzey yöneticileri de bulunuyor.