Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den son dakika gelen bilgilere göre İstanbul hava durumu ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, dün geceden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı bir havayla güne başladı. Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelere gçre; vatandaşlara su baskınları ve dolu yağışına karşı çeşitli uyarılarda bulunuldu. 24 Temmuz sabahına yağışlı bir havayla uyanan İstanbullular, yağmurun ne zaman biteceğini Google'dan araştırıyor. İşte İstanbul ve Türkiye ile ilgili 24 Temmuz hava durumu bilgileri.

24 Temmuz hava durumu, Meteoroloji bilgileri

Meteoroloji'den gelen değerlendirmelere göre; İstanbul, 24 Temmuz'da (bugün) 06:00 ile 18:00 saatleri arasında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar alacak. Vatandaşlar, su baskınları ve dolu yağışı gibi doğal olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Akşam saatlerine kadar İstanbul'da sürecek yağışın son dakika gelen bilgilere göre 18:00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da yağış gece boyu sürdü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu şiddetini giderek arttıran gök gürültülü sağanak yağış, yurt genelinde bugün de etkisini iyice gösterdi. Silivri'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle caddelerin su altında kaldığı öğrenildi. O bölgede yaşayan kimi vatandaşlar, sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalışırken kameralar tarafından kaydedildi. Sürücülerin ise yol çevrelerinde güçlükle ilerlediği görüldü.

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre hava sıcaklığı nasıl olacak

Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Yağışların; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.