Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

YARDIMA HAZIRIZ



Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.





ORMANLAR YANIYOR



Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.





DENİZE SIĞINDILAR



Yangın felaketinden kaçmaya çalışanlar, deniz kenarlarına akın etti.





Denize girerek alevlerin etkisinden kurtulmaya çalışanlar büyük zorluk içerisinde.

OHAL'in ilan edildiği bölgede insanlar yardım bekliyor. Hükümet çaresiz bir şekilde Avrupa Birliği'nden yardım istedi.