Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını burada yer alıyor. 20 bin öğretmen adayı için bugün büyük gün. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat 13:00'te tamamen açıklanacak. 2018 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını merak eden öğretmen adayları ve onların aileleri, ''2018 20 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, öğretmen atama sonuçları öğren, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, öğretmen atama sonuçları sorgula'' tarzında konuları Google'dan araştırıyor.

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2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün saat 13:00'te belli olacak. 50 bin 728 öğretmen adayının ve ailelerin büyük heyecan içinde beklediği sözleşmeli öğretmen atama töreni Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da teşrifiyle başladı. Tüm sonuçların bugün saat 13:00'de belli olacağı 20 bin öğretmen atama sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden açıklanacak?

17-20 Temmuz tarihleri arasında MEB tarafından başvuruları alınan 20 bin öğretmen atama sonuçları için bugün büyük gün. 50 bin 728 öğretmen adayının başvuruda bulunduğu öğretmen atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren bakanlığın resmî sitesinden duyurulacak.

Atanan öğretmenlerden istenilecek belgeler neler?

MEB'in daha önce yaptığı duyuruda atanan öğretmenlerden bazı istenilen belgeler bulunuyor. Bu belgeleri eksiksiz ibraz eden öğretmenler ile sözleşme yapılacak. Belgeleri eksik olanlar ise göreve başlatılamayacak. Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen adaylar ise atandıkları il Millî Eğitim Müdürlüklerine belgeleri teslim ederek görevine başlayacak. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler İl Millî Müdürlüklerine değerlendirme sunulacak. Göreve başlatılmasına engeli olmayanlar görevine başlayacak. Tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na iletilecek.

Atanan adaylardan istenecek belgeler ise şöyle:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.