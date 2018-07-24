Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesi yaptı.

Bakan Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Akar, "Eğitime ihtiyacımız var. Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesi yaptı.

TEMEL EĞİTİM SÜRESİ 21 GÜNE ÇEKİLDİ

Meclis'te görüşülen düzenlemeye göre, temel askeri eğitim süresi 28 günden 21 güne çekilecek. 25 yaş ve 15 bin liralık bedel söz konusu olacak.