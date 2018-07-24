Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Millî Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.

Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Millî Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Özil'in verdiği karardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Mesut'un uğradığı ırkçı ve ayrımcı tutumlar sonrası bir tepki vermeleri gerektiğini belirten Semerci, "Özil'in açıklamaları bizi de ferahlattı. Mesut'un ırkçı ve ayrımcı tavırlardan dolayı zor durumda olduğunu biliyorduk ve bizde tepki vermek zorundaydık" dedi.

Semerci, Almanya Millî Takımı'nda Polonya asıllı futbolcuların da olduğunu ancak onlara Mesut'un uğradığı ayrımcılığın onlara yapılmadığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu üzücü bir olay ve ırkçılığın daniskası. Olmaması gereken bir şey. Alman Federasyonu Başkanı da Özil'in aleyhine birtakım beyanatlar verdi. Esasen beyanat vermemesi gereken bir kurumdu. İsveç Spor Bakanı'nın gösterdiği duyarlılığı gösteremedi Alman bürokrasisi. İnsan buna üzülüyor haliyle. Biz de hemşehrimize sahip çıkmak amacıyla birtakım etkinlikler yapmak istedik. İlçede Özil'in ismini verdiğimiz caddede bir tabelamız vardı ve bu tabelada da gururla taşıdığı Almanya Millî Takımı formasıyla fotoğrafı vardı. Biz o tabelayı değiştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımızla, Londra'da çektirmiş olduğu fotoğrafın aynısı bu tabelaya yerleştirdik."

Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir yerde olmaması gerektiğini ifade eden Semerci, Almanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının faturasını Özil'e çıkarıldığını dile getirerek, her zaman Mesut Özil'in yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan Millî futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.