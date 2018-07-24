Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine tepki geldi.

Kalın, "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, başkanımıza insanlık dersi veremez" ifadelerini kullandı. Kalın, "Türkiye'nin eleştirileri barış ve adalet için evrensel bir çağrıdır" dedi.

NETANYAHU'NUN İFADELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'nu eleştirmişti. Erdoğan, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise açıklama yaparak, "Türkiye'nin karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" söylemişti. Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin kendileri için bir iltifat olduğunu ifade etmişti.

YAHUDİ ULUS DEVLET KANUNU NEDİR?



İsrail parlamentosundan geçen "Yahudi ulusunun devleti" yasası ile Arapça, ülkenin iki resmi dilinden biri olmaktan çıkarıldı. Yahudi yerleşimlerinin inşaasına devam edilmesi ise "ulusal bir çıkar" olarak tanımlandı.

Yasa ile "birleşik ve bütün" bir Kudüs'ün de başkent olduğu belirtiliyor.

Yasanın ilk halinde yer alan, "sadece Yahudilerin yaşayacağı topluluklar oluşturulması" ibaresi gibi bazı maddeler, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in çekincelerini belirtmesi üzerine metinden çıkarılmıştı.

9 milyonluk İsrail'de Arap nüfus ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.