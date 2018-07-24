Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Memur olmak isteyen adaylar 22 Temmuz 2018 Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ter döktü. 2018 Lisans KPSS sınavına giren adaylar KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı, KPSS soruları ve cevapları indir, KPSS Genel Kültür soruları ve cevapları indir, KPSS Genel Yetenek soru ve cevapları indir, 2018 KPSS soru ve cevaplarına nereden ulaşılır'' gibi detayları merak ediyor. ÖSYM'nin resmî sitesi olan ais.osym.gov.tr İnternet adresinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile adaylar, soruların tamamına erişebilir. İşte 2018 KPSS lisans sınavı soru ve cevapları...

2018 KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS lisans soru ve cevapları yayınlandı mı?

2018 22 Temmuz Pazar KPSS soru ve cevapları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine sunuldu. Geçen hafta pazar günü Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan sınavı olmak üzere iki farklı oturumda yapılan KPSS sınav soru ve cevapları erişime açıldı. KPSS sınav soru ve cevapları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesinden öğrenecek.