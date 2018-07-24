Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 1700'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.