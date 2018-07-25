Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Başkanlık; kalkınma planı, orta vadeli plan, bütçe, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve birçok önemli plan-programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlayacak. Dünya ekonomisini ve makroekonomik stratejileri izleyecek. Bütçe hazırlama sürecinde taslağı oluşturacak. Bakanlıkla ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi, kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla da çalışmalar yapacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 662 kişilik kadro tahsis edildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığının başına kimin geçeceği henüz netlik kazanmazken, kulislerde eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ismi konuşuluyor.