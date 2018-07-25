Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan’a kaçan 8 cuntacıdan eski pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın kardeşi Ali Rıza Özkaynakçı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tutuklu bulunan Özkaynakçı hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçlaması yöneltildi. Şüpheli Özkaynakçı’nın 7,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli hakkında iddianamede dikkat çeken tespitler yer aldı.



AHMET KOD ADLI

Şüpheli Özkaynakçı’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 askerin ev abiliğini yaptığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen söz konusu 3 asker itirafçı olarak, Özkaynakçı’yı teşhis etti. Örgüt içerisinde “Ahmet” kod adını kullandığı tespit edilen Özkaynakçı’nın, ev abiliği yaptığı kişilerden himmet topladığı ifade edildi. İtirafçılar ifadesinde, Özkaynakçı’nın katalog evliliği yaptığını ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarını bilgisayardan okuttuğunu söyledi. İtirafçıların beyanlarına karşılık Özkaynak ifadesinde, örgütle bağlantısını reddederek, kendisine iftira atıldığını ve ev abiliği yapmadığını savundu.



AĞABEYİYLE İRTİBATI KALMAMIŞ

Özkaynakçı ifadesinde, Yunanistan’a firar ettikten sonra iltica talebi kabul edilen ağabeyi Süleyman Özkaynakçı ile Yunanistan’a gittikten sonra herhangi bir irtibatının kalmadığını iddia etti. 15 Temmuz gecesi abisini telefonla aradığını söyleyen Özkaynakçı, abisine ulaşamadığını öne sürdü. Öte yandan Ali Rıza Özkaynakçı’nın eşi Fatma Özkaynakçı’nın da örgüte ait Bank Asya’da hesabının bulunduğu aktarıldı.

Otuzar yıla kadar hapis

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan Nurettin Oruç’un ortağı Muhammet Tüfek ve eşi Hayriye Tüfek hakkında, 2010’daki KPSS sorularını önceden elde ederek sınava girdikleri gerekçesiyle dava açıldı. Sanıklara otuzar yıla kadar hapis cezası istendi.