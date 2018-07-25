2011 komiserliğe geçiş sınavı soruşturması kapsamında 34 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler, sınav sorularını örgüt üyelerine dağıtmakla suçlanıyor.
Komiserliğe geçiş sınavı sorularını sızdıran 22 FETÖ'cü gözaltında
25.07.2018 - 09:38 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! 2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,sınav soruları,komiserliğe geçiş sınavı,
573220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573220.aspx
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