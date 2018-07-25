Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Berna Laçin'e bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
25.07.2018 - 10:47 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Etiketler : berna laçin,
573234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573234.aspx
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