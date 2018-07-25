Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.