Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR POLİSİ VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın uzman çavuş Akif Toruk olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk'a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde 9mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.