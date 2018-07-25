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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı'na taziye telefonu
25.07.2018 - 17:43 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı arayarak taziyelerini bildirdi. Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu, Yunan Cumhurbaşkanı da ihtiyaç olduğunda yardımın isteneceğini söyledi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Yunanistan Cumhurbaşkanı,
573285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573285.aspx
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