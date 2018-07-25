Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı, Galileo projesiyle birlikte kendi navigasyon sistemini kurmayı planlıyor. Glaileo projesi kapsamında bugün 4 uydu daha fırlatılarak Galileo projesinin uydu sayısı 26’ya çıkacak. Proje kapsamında kullanılacak 30 uydu, iletişim, arama kurtarma ve askeri amaçlar için kullanılacak.