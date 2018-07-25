Yeni nesil füze dünya üzerinde her noktaya gidebilecek menzile sahip ve Fransa büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilir. İşte bu özellikleriyle herkesi tedirgin eden RS-28 Sarmat'ın testleri, yeni ortaya yayınlanan görüntülere göre başladı. RS-28 Sarmat füzelerinin her biri 750 kiloton olan 15-20 arası mühimmatı taşıyabilecek güçte olduğu biliniyor. (NTV)
Dünyayı şoke eden silah! Tek başına Fransa’yı haritadan silebilir...
25.07.2018 - 19:45 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz Mart ayında Putin, bizzat yaptığı açıklamayla Rusya'nın yeni "yenilmez" nükleer silahını tanıtmıştı.
Etiketler : Putin,fransa,
573294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573294.aspx
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