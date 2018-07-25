Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı. Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Teklifin ilk maddesi Meclis'te kabul edildi. Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar. Yurt dışında yaşayanlar uzaktan eğitimi tamamlamak zorunda olacak. 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.