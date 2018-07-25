TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı. Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Teklifin ilk maddesi Meclis'te kabul edildi. Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar. Yurt dışında yaşayanlar uzaktan eğitimi tamamlamak zorunda olacak. 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.
Bedelli askerlik teklifinin birinci maddesi kabul edildi
25.07.2018 - 20:58 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Bedelli askerlik' düzenlemesinde 1. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak
Etiketler : Bedelli askerlik teklifi,TBMM,
573301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573301.aspx
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