Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - ANKARA

Daha önce delegelere imzalarını geri çekmesi yönünde baskı yaptığı ileri sürülürken, şimdi de Kılıçdaroğlu’nun A takımı değiştireceği böylelikle partide değişim isteyen kesimlerin taleplerini kısmen karşılayacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu, önceki gün TBMM’de yaptığı açıklamada “partide değişim olacak” mesajıyla Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) işaret ettiği yorumları yapıldı. CHP liderinin A Takımı’nda Ağustos ayının başında revizyona gideceği kulislere yansıdı. Bu arada CHP’nin kurultay denilince akla gelen ilk ismi olan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın ise partide değişim isteyen muhalif kanada destek verdiği iddia edildi. Muharrem İnce lehine devreye giren Sav’ın, Kartal Belediyesi’nin Adalar’daki tesislerinde CHP’li bir araya geldiği bazı delegeleri imza vermeleri yönünde ikna ettiği ileri sürüdü. Son dönemde imza sayısındaki artışın Sav’ın bu hamlesinin ardından yaşandığı belirtildi. Deniz Baykal döneminde partinin genel sekreterlik görevin yürüten Önder Sav, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla bir süre daha bu görevine devam etse de daha sonra görevden alınmıştı.

İMZA RESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. 1 saat 10 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Yıldırım’a, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini iletti. Gazetecilerin, muhaliflerin ‘yeterli imzayı topladık’ şeklindeki açıklamalarını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu “Getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor” dedi.