Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

10-11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek kampta, geçmiş dönemin muhasebesi ve yeni döneme ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi yapılacak. Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarının katılacağı 3 günlük kampta, tüm seçim bölgelerinin sonuçları bir bir ele alınacak. Hangi bölgelerde oy kaybı yaşandığı, hangi bölgelerde oy oranın arttığının değerlendirmesi yapılırken; oy kaybı yaşanan yerlerde de kaybın nedenleri masaya yatırılacak. Kamp boyunca seçim sürecinde yürütülen kampanyaların ve söylemlerin etkileri de değerlendirilecek. Çalışmaların eksikleri ve hatalar tespit edilecek. Belirlenen eksiklikler ve hatalar rapor hâlinde MYK ve MKYK’ya aktarılacak. 2019 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçime yönelik hazırlıklar da önemli gündem başlıklarından biri olacak. Yerel seçimler kapsamında hangi adımların atılacağı hangi seçim stratejilerinin uygulanacağı, hangi önlemlerin alınması gerektiği toplantılarda konuşulacak. AK Parti’nin 18 Ağustos’ta gerçekleştireceği 6’ncı Büyük Olağan Kongresi sonrasında da yerel seçim için çalışmalar başlayacak.