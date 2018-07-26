İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  aralarında şarkıcı, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu kamuoyunun yakından  tanıdığı 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yaparak para  veya benzeri taleplerde bulunduğu öne sürülen 12'si tutuklu 18 şüpheliyle ilgili  hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi  tamamlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne, ilk  duruşmanın da 15 Ağustos'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameden
İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze  Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır  Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi  müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen  ve elebaşılığını G.Ş'nin yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen  kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların  hedef seçildiği, şüphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı oluşturan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilerek, mağdurlara Instagram  hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu, ya da mavi tik onaylı hesap  verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatıldı.

Mağdurların panik ve telaşa sürüklenmesi sonrası, şüphelilerce  önceden oltalama yönteminde kullanılmak üzere düzenlenen Instagram web  sitesini andıran ve içeriğinde birkaç harf ya da işaret değişikliği  bulunan web sitelerine yönlendirildikleri, mağdurların belirtilen web  adreslerine erişim sağlaması sonrası, sayfa üzerinde bulunan kullanıcı adı ve  şifre kısmına, hesaplarına ait bilgileri girmesi sonrası, sayfanın gerçek  Instagram sayfasına yönlendirildiği, bazen de sayfa üzerinde hata olduğunu  belirten bir uyarı ekranı çıktığı belirtilen iddianamede, akabinde,  şüphelilerce arka planda, mağdurların hesaplarına ait temin edilen verilerin,  mağdurun bilgisi ve rızası dışında kullanılarak, gerçek Instagram sitesi  üzerinden yetkisiz giriş yapıldığı, bu şekilde hesaba ait kullanıcı adı,  şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği ve hesap  sahibinin, hesaplarına erişiminin engellendiği, bazı olaylarda, hesaptaki  fotoğrafların silindiği ya da değiştirilerek başka fotoğrafların  paylaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu fotoğraflar ve hesaplar üzerinde, eylemi  gerçekleştiren örgüt üyelerinin kod adlarının, adeta imza mahiyetinde  kullanıldığı, anlatıldığı şekilde mağdurların özel yazışma, görüntüleri  ele geçtikten sonra, yurt dışı numaraları kullanılarak, mağdurlarla Whatsapp  ortamında bağlantıya geçildiği bilgisi verilen iddianamede, olayların türüne  göre şantaj, hakaret ve benzeri suçlar işlenerek, mağdurun baskı altına  alındığı, mağdurla bağlantı kurulurken, mağdurun Whatsapp grubuna dahil  edildiği, dosyada ayrıntıları yazılı yabancı isimlerle Whatsapp gruplarının  kurulduğu, mağdura, hesabın iadesi için, para göndermesinin söylendiği,  para göndermeyi kabul eden mağdurlara, hesap numaralarının verildiği, bir  kısım şüphelilerin bu şekilde elde edilen paraların örgüte aktarılması için  hesaplarını belli bir komisyon karşılığında kullandırdıkları ifade edildi.

Şüphelilerin eylemi
İddianamede, dolandırıcıların Instagram hesabını ele geçirdikleri  Balçiçek İlter'den talepleri de yer aldı. Müşteki İlter'den hesabını geri  alabilmesi için, canlı yayında kendileri tarafından gönderilen belgeyi okumasını  isteyen şüphelilerin, parayı da sanal para bitcoin olarak kendi hesaplarına  transfer etmelerini talep ettiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin ayrıca,  İlter'e rumuzunu bir kağıda yazarak fotoğraf çekmesini, çektiği fotoğrafı sosyal  medya ortamında kullanması için kendilerine göstermesini istedikleri bildirildi.

Oyuncu Merve Oflaz'ın ise arkadaşından geldiğini zannettiği mesajı  tıklaması üzerine hesabının ele geçirildiği anlattığı belirtilen iddianamede,  hesabını hackleyen kişilerin kendisini arayarak numarasını eskort sitelerine  koymakla tehdit ettiklerini, aynı gece çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon  alması üzerine hattını kapattığını söylediği aktarıldı.

''Mavi tik''
Oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda  Akgül'ün Instagram hesaplarının "mavi tik" alacağı bahanesiyle dolandırıldığı  ifade edilen iddianamede, oyuncu Bülent Şakrak'ın hesabını ele geçiren  dolandırıcıların istedikleri parayı göndermemesi durumunda oyuncu eşi Ceyda  Düvenci'nin Instagram hesabını da ele geçireceklerini söyleyerek, şantaj  yaptığına dikkat çekildi.

İddianamede oyuncu Pınar Altuğ'un ise 950 bin takipçisi bulunan  Twitter hesabı ile 400 bin takipçisi olan Instagram hesabının da ele geçirildiği  belirtilerek, Altuğ'un Twitter hesabından siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığı,  şarkıcı Tarık Mengüç'ün hesabının ise ''güvenlik açığı var'' denilerek ele  geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilere, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye  olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç  olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka  aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini  engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen  iddianamede, şüpheliler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda  hapis cezaları istendi.