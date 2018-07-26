Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, aralarında şarkıcı, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yaparak para veya benzeri taleplerde bulunduğu öne sürülen 12'si tutuklu 18 şüpheliyle ilgili hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın da 15 Ağustos'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameden

İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen ve elebaşılığını G.Ş'nin yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, şüphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı oluşturan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilerek, mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu, ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatıldı.

Mağdurların panik ve telaşa sürüklenmesi sonrası, şüphelilerce önceden oltalama yönteminde kullanılmak üzere düzenlenen Instagram web sitesini andıran ve içeriğinde birkaç harf ya da işaret değişikliği bulunan web sitelerine yönlendirildikleri, mağdurların belirtilen web adreslerine erişim sağlaması sonrası, sayfa üzerinde bulunan kullanıcı adı ve şifre kısmına, hesaplarına ait bilgileri girmesi sonrası, sayfanın gerçek Instagram sayfasına yönlendirildiği, bazen de sayfa üzerinde hata olduğunu belirten bir uyarı ekranı çıktığı belirtilen iddianamede, akabinde, şüphelilerce arka planda, mağdurların hesaplarına ait temin edilen verilerin, mağdurun bilgisi ve rızası dışında kullanılarak, gerçek Instagram sitesi üzerinden yetkisiz giriş yapıldığı, bu şekilde hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği ve hesap sahibinin, hesaplarına erişiminin engellendiği, bazı olaylarda, hesaptaki fotoğrafların silindiği ya da değiştirilerek başka fotoğrafların paylaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu fotoğraflar ve hesaplar üzerinde, eylemi gerçekleştiren örgüt üyelerinin kod adlarının, adeta imza mahiyetinde kullanıldığı, anlatıldığı şekilde mağdurların özel yazışma, görüntüleri ele geçtikten sonra, yurt dışı numaraları kullanılarak, mağdurlarla Whatsapp ortamında bağlantıya geçildiği bilgisi verilen iddianamede, olayların türüne göre şantaj, hakaret ve benzeri suçlar işlenerek, mağdurun baskı altına alındığı, mağdurla bağlantı kurulurken, mağdurun Whatsapp grubuna dahil edildiği, dosyada ayrıntıları yazılı yabancı isimlerle Whatsapp gruplarının kurulduğu, mağdura, hesabın iadesi için, para göndermesinin söylendiği, para göndermeyi kabul eden mağdurlara, hesap numaralarının verildiği, bir kısım şüphelilerin bu şekilde elde edilen paraların örgüte aktarılması için hesaplarını belli bir komisyon karşılığında kullandırdıkları ifade edildi.

Şüphelilerin eylemi

İddianamede, dolandırıcıların Instagram hesabını ele geçirdikleri Balçiçek İlter'den talepleri de yer aldı. Müşteki İlter'den hesabını geri alabilmesi için, canlı yayında kendileri tarafından gönderilen belgeyi okumasını isteyen şüphelilerin, parayı da sanal para bitcoin olarak kendi hesaplarına transfer etmelerini talep ettiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin ayrıca, İlter'e rumuzunu bir kağıda yazarak fotoğraf çekmesini, çektiği fotoğrafı sosyal medya ortamında kullanması için kendilerine göstermesini istedikleri bildirildi.

Oyuncu Merve Oflaz'ın ise arkadaşından geldiğini zannettiği mesajı tıklaması üzerine hesabının ele geçirildiği anlattığı belirtilen iddianamede, hesabını hackleyen kişilerin kendisini arayarak numarasını eskort sitelerine koymakla tehdit ettiklerini, aynı gece çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon alması üzerine hattını kapattığını söylediği aktarıldı.

''Mavi tik''

Oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda Akgül'ün Instagram hesaplarının "mavi tik" alacağı bahanesiyle dolandırıldığı ifade edilen iddianamede, oyuncu Bülent Şakrak'ın hesabını ele geçiren dolandırıcıların istedikleri parayı göndermemesi durumunda oyuncu eşi Ceyda Düvenci'nin Instagram hesabını da ele geçireceklerini söyleyerek, şantaj yaptığına dikkat çekildi.

İddianamede oyuncu Pınar Altuğ'un ise 950 bin takipçisi bulunan Twitter hesabı ile 400 bin takipçisi olan Instagram hesabının da ele geçirildiği belirtilerek, Altuğ'un Twitter hesabından siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığı, şarkıcı Tarık Mengüç'ün hesabının ise ''güvenlik açığı var'' denilerek ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilere, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen iddianamede, şüpheliler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi.