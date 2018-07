Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu CHP'li 59 il başkanının olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamasına Muharrem İnce'den çok sert cevap geldi.

"KOLTUĞA YAPIŞANLAR KALKMAMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Gelişmeleri ibretle ve üzülerek izlediğini belirten İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" ifadelerine yer verdi.

İL BAŞKANLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

"İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR"

Konuşmasında imza sürecinin partiye zarar verdiğinin altını çizen Güvener, "16 yıllık AKP iktidari sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. Bunlar ortaydaken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir. İmza süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir." dedi.