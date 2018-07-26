Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Sütlüce’de çöken binayla ilgili incelemeler sürerken çeşitli iddialar ortaya atılmış, bina sahipleri, yandaki otel inşaatının hafriyatının binaya zarar verdiğini öne sürmüştü.Beyoğlu Belediyesi ise teknik incelemenin sürdüğünü duyurmuştu. Yıkılan binayla ilgili tartışmalar sürerken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Sütlüce’deki yıkılan binayla ilgili inceleme sonuçlarını, hazırladıkları teknik raporun detaylarını ilk kez açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, yandaki otel inşaatının hafriyatı yapılırken inşa edilen istinat duvarının yetersiz olduğunu ve binanın bu yüzden yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.

"Çökmesiyle ruhsatsız olması arasında bağ yok"



"Çöken bina kaçak ve ruhsatsız. Ama bu binanın çöküş nedeni ruhsatsız oluşuna bağlanamaz" diyen Suna, şöyle devam etti:

"Mühendisler açısından güvensiz bir yapıdır. Temeli zayıf. Mühendislik hizmeti almadığını kabul ediyoruz. Çökmesinin nedeni ise hafriyat yapılırken çekilen istinat duvarının yetersiz oluşu. İstinat duvarı, etraftaki yükü karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Yağmurun etkisi de göz önünde alınmalıdır.

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