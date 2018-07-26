Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.