Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.
Son dakika!.. Karlov suikasti ile ilgili eski bir polis tutuklandı!
26.07.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 26.07.2018 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus büyükelçi Karlov'un, yaşamını yitirmesiyle ilgili eski polis Ufuk G. tutuklandı! Tutuklanan polisin, olay yerinde öldürülen FETÖ'cü saldırgan polis Mevlüt Altıntaş ile aynı hücreden olduğu öğrenildi.
Etiketler : karlov,suikast,
573404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573404.aspx
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