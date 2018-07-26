Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı  Kandilli'deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre söz konusu  arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde  yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip  detaylı bir çalışma yapamadı. Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında  alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa  edildiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve  savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı  tespiti yaptı.Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB ekibi,  kaçak yapıların tespitini ortaya koyan "Yapı Tatil Tutanağı"nı villanın giriş  çıkış kapılarına astı."17. 07. 2018 tarih 2016/103113 CBS Soruşturma Dosyası sayılı İstanbul  Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yazısına istinaden  bahse konu yerde 3 parsele ait iskan eki onaylı" başlıklı yazıda bazı yapıların  ne zaman inşa edildiğinin tespit edilmediğine vurgu yapıldı.Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanakta, 1'den 23'e  kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak olduğu ifade edildi.

Belgede şu bilgilere yer verildi:

"A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendiği, A  yapısı dışında bunan 1 numaralı kata çıkış merdiveninin kaldırıldığı, B yapısına  15 ve 18 numaralı tek kaçak yapıların 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılara ve  14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendiği tespit edilmiştir. B blokta  rölöve projesindeki açık merdivenin yapıya dahil edildiği,  1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapıların kaçak olarak  yapıldığı, 11 ve 23 numaralı 2 katlı yapıların kaçak yapıldığı, 10 numaralı garaj  ve tesisat odasının kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiştir."

YIKIM KARARI BEKLENECEK

"Yapı Tatil Tutanağı" villanın kapılarına asılırken kaçak binaların  yıkımı için alınmış bir karar bulunmuyor. Savcılıkla koordineli hareket eden  belediyeden önümüzdeki günlerde bir yıkım kararının çıkması bekleniyor.

Kararının alınmasının ardından yine savcılık ve emniyet güçleriyle  birlikte hareket edilerek yıkımın gerçekleştirilebileceği bildirildi.