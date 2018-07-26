Son dakika... FETÖ/PDY'ye üyelik suçudan yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak 8 yıl 9 ay, eski müdürler Oktay Keskin, Arif Canlı ve Mahmut Azmaz ise 10'ar yıl hapis cezası aldı.
Son dakika... FETÖ'den yargılanan 11 eski emniyet müdürüne tutuklama
26.07.2018 - 18:50 | Son Güncelleme: 26.07.2018 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi... FETÖ'den yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.
Etiketler : sondakika,fetö,emniyet müdürü,
573431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573431.aspx
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