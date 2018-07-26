Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... FETÖ/PDY'ye üyelik suçudan yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak 8 yıl 9 ay, eski müdürler Oktay Keskin, Arif Canlı ve Mahmut Azmaz ise 10'ar yıl hapis cezası aldı.