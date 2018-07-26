Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

ABD'DEN İLK HAMLE GELDİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ ALMASINI KISITLAYAN TASARI KABUL EDİLDİ

Trump'ın tehdidinin ardından ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

TASARI BRUNSON'LA İLGİLİYDİ

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatör, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, ABD'li pastör Brunson'ın tutukluğunun sürmesi kararının ardından geçtiğimiz hafta sunulmuştu.

"Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.